Coronavirus Toscana, 376 contagi

Contagi 29 ottobre, 3 soli casi in più

Contagi 29 ottobre. I nuovi casi registrati in Toscana sono 376 su 25.287 test di cui 8.223 tamponi molecolari e 17.064 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,49% (4,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i nuovi contagi sono in linea, soli 3 in più oggi.

A darne notizia è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel suo report quotidiano. Il presidente ha anche reso noti i dati sui vaccini attualmente somministrati, che arrivano a 5.878.142

Si attendono ulteriori aggiornamenti dalla Regione e dalle Asl.