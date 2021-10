DdL Zan bocciato, striscione di protesta a Torre Giulia

Domani alle ore 11:00, presso la panchina rainbow del giardino del Circolo ARCI Torre Giulia di San Romano a Montopoli in Val d'Arno, sarà preparato uno striscione per rispondere alla decisione del Senato di bloccare l'iter del DdL Zan. Lo striscione sarà successivamente appeso al Centro Giovani di via XXV Aprile e infine portato alla manifestazione di Firenze delle ore 16:00. Enti ed associazioni aderenti all'iniziativa: Comune di Montopoli in Val d'Arno, Associazione Culturale Onlus "La Ruzzola", ARCI - Comitato del Valdarno Inferiore.