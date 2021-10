Donate nuove sedie da ufficio alle Pubbliche Assistenze di Empoli

Questa mattina le Pubbliche Assistenze di Empoli hanno ricevuto un’importante donazione da parte di Belardi Arredamenti. L’azienda di Empoli ha consegnato agli operatori di Anpas sedie per tutti gli uffici della sede in via XX Settembre. Alla donazione erano presenti una rappresentanza delle Pubbliche Assistenze, la titolare dell’azienda Alessandra Belardi e Giuseppe Belardi, e il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini.

Le sedie ergonomiche, totalmente regolabili e con supporto lombare, sono l’ideale per chi svolge un lavoro sedentario prolungato durante tutto il giorno, poiché contribuiscono a mantenere una buona postura. Con l’intento dunque di fornire strumenti utili agli uffici delle Pubbliche Assistenze e del Centro Lilith, Belardi Arredamenti ha deciso di effettuare questa consegna molto apprezzata dallo staff.

Quella tra Belardi Arredamenti e le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino è una nuova collaborazione, nata in questo periodo, che ha tutti i presupposti per continuare ed entrare a far parte del circolo virtuoso delle aziende che supportano le attività legate anche al Centro Aiuto Donna Lilith.

La presidente Eleonora Gallerini e il personale delle Pubbliche Assistenze di Empoli ringraziano Alessandra Belardi per la sensibilità dimostrata ai temi sociali, nel prendere la decisione di donare queste comodissime e utili sedie agli operatori Anpas. Un incontro importante che ha inoltre sancito l’inizio di quella che sicuramente sarà una nuova solida amicizia.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione