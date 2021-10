Empolissima 'special edition', il mercato torna ad invadere il centro

Domenica 7 novembre sarà di nuovo “Empolissima”: la Fiera Promozionale organizzata da Confesercenti Empolese-Valdelsa e ANVA Confesercenti dove lo shopping è da sempre il protagonista assoluto e indiscusso.

“Un impegno mantenuto verso gli operatori e verso le attività economiche del centro – dichiara Luca Taddeini, Presidente provinciale ANVA - Confesercenti – l’edizione primaverile ha risentito più di quella autunnale della pandemia; l’andamento dei contagi ha infatti visto per due anni consecutivi un picco proprio tra aprile e maggio, mesi in cui solitamente viene svolta Empolissma di primavera. Oltre 130 operatori su area pubblica sono rimasti al palo, e ci è sembrato giusto e doveroso dar loro una risposta concreta con questa ‘special edition’”.

Dopo il grande successo dell’edizione di ottobre verrà riconfermata la stessa impostazione e dislocazione dei banchi. Massima attenzione sarà posta alla sicurezza e alla prevenzione del contagio da Coronavirus. Maggiore superficie occupata, operatori adeguatamente formati e personale professionale dedicato alla supervisione. Confermato anche l’orario di svolgimento dalle 8 alle 20: un arco temporale ampio che consente una distribuzione ottimale delle presenze. Abbigliamento, accessori, artigianato, prodotti per la casa, gastronomia e tanto altro per una giornata da trascorrere all’aria aperta.

“Empolissima è un catalizzatore importante – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – Anche se fuori dal calendario tradizionale questa edizione speciale ci consente di riavvicinare il pubblico al nostro centro. Un altro passo in avanti verso il Natale a Empoli, la kermesse su cui tutto il mondo economico cittadino ripone una grande fiducia”.

Tante opportunità per ogni tipo di clientela. Con l’occasione, infatti, molti negozi resteranno aperti per l’intera giornata. Inoltre, le numerose attività di ristorazione presenti tra gli ambulanti e nel “Giro” consentiranno ai visitatori di poter godere di una pausa pranzo insolita in pieno centro storico.

“Abbiamo sperimentato che con le dovute accortezze è possibile tornare ad una socialità condivisa – concludono Taddeini e Condelli - Per una buona riuscita della giornata invitiamo i visitatori ad osservare in maniera scrupolosa tutte le norme di comportamento previste dalla normativa anticontagio”.

L’ingresso alla manifestazione, che si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid, è libero e gratuito. Tuttavia, per partecipare è necessario avere il green pass come da normativa vigente.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti