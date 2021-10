Festa degli Anziani, Ponsacco dedica una giornata a nonne e nonni

Domenica 31 ottobre l’Auditorium Don Meliani aprirà le porte al tradizionale appuntamento della Festa degli Anziani.

Come ogni anno, i Sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil e le Associazioni Auser, Anteas, ADA Valdera Odv organizzano una giornata interamente dedicata agli anziani, con il patrocinio e il contributo di Comune di Ponsacco e Farmavaldera.

La manifestazione inizierà alle 9,30 con la benedizione di Don Armando Zappolini, parroco di Ponsacco, a cui seguirà il dibattito sul tema "La condizione degli anziani al tempo della pandemia".

Parteciperanno all’iniziativa la Sindaca Francesca Brogi, l’Assessore alle politiche sociali David Brogi, il Presidente di Farmavaldera Alberto Mangini, la Direttrice della Farmavaldera Carla Pucciarelli, la Responsabile Servizi sociali Società della Salute Valdera/Alta Val di Cecina Barbara Tognotti, la Segretaria Camera del lavoro CGIL Pisa Maria Borsò, in rappresentanza di SPI-CGIL, FNP-CISL,UILP-UIL e l'Assessore regionale Alessandra Nardini.

"Lo scorso anno non ci siamo fatti scoraggiare dalla Pandemia e, di comune accordo con tutti i soggetti organizzatori dell’evento, abbiamo comunque promosso una iniziativa a favore della terza età effettuando una donazione in favore della RSA Giampieri di Ponsacco - commenta la Sindaca Francesca Brogi - quest’anno, pur nel rispetto di tutte le normative, abbiamo potuto organizzare l’iniziativa in presenza così da poter rendere protagonisti di questa giornata i nonni di Ponsacco".

L’Assessore alle politiche sociali David Brogi prosegue: "Quella di quest’anno avrà come tema infatti le conseguenze che la Pandemia ha avuto sulla terza età e come il lockdown ha cambiato la quotidianità e le abitudini degli anziani. Una fascia sociale colpita duramente dal Covid, non solo perché è stata la categoria più colpita a livello sanitario, ma anche perché ha comportato loro molto spesso situazioni di solitudine. Nasce da qui la volontà quest’anno di rivederli in presenza, ma pur sempre in sicurezza".

Fonte: Comune di Ponsacco