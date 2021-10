Furto di moto a Lucca da un rivenditore, si indaga

La Polizia di Stato sta indagando su un furto avvenuto nella notte presso un rivenditore di moto sito in via nuova per Pisa. Il furto è avvenuto stanotte. I ladri sono entrati dal retro, dove hanno divelto una finestra antisfondamento e usato una panca di legno appoggiata sulla parete come rampa.

All’interno del locale, inoltre, non riuscendo ad aprire la porta dell’ufficio dove si trovavano, hanno creato due varchi nelle pareti interne di cartongesso per riuscire ad accedere al locale principale dove, oltre a forzare i due registratori di cassa e prelevare del contante ancora da quantificare, hanno danneggiato la sala server dove è presente il sistema di video sorveglianza e il sistema centrale di allarme.

Sul Posto la Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi alla ricerca di tracce utili per le indagini.