Gli studenti del Niccolini a lezione di economia finanziaria con Cassa di Risparmio di Volterra

Continua la collaborazione tra l’ITCG Niccolini di Volterra e la Cassa di Risparmio di Volterra nell’ambito del progetto Conoscere la Borsa che vede impegnati gli studenti delle classi del triennio, attività coordinata per conto della scuola dal prof. Alessandro Salvini. La lezione di apertura è stata tenuta mercoledì 20 ottobre u.s. dal Vice Direttore Generale CRV Stefano Pitti presso l’Istituto Niccolini, a cui seguiranno incontri a cura sia dell’Ufficio Prodotti Finanza e Bancassurance sia dell’Ufficio Private ed avranno come argomenti le opportunità di risparmio, la differenza tra risparmio ed investimento, le principali nozioni di finanza per un primo approccio ai mercati.

"La necessità di migliorare l’approccio a questo tema soprattutto da parte delle nuove generazioni, al fine di far crescere quelle competenze finanziarie, assicurative e previdenziali che incidono profondamente sulla qualità della vita delle persone, si rivelano fondamentali per affrontare al meglio le sfide che ci attendono in un futuro fatto di rendimenti prossimi allo zero, allungamento delle aspettative di vita e maggiore debito pubblico che non potrà non incidere sulla qualità del welfare pubblico stesso", ha affermato il VDG Pitti. CRV e ITCG Niccolini, sono realtà strettamente legate al territorio e confermano la loro partnership che si è sempre più consolidata negli anni con l’obiettivo di promuovere, anche tra le nuove generazioni, la cultura dell’educazione finanziaria soprattutto in questo particolare momento storico.

CRV organizza iniziative di educazione finanziaria non solo nelle scuole ma anche con incontri periodici con le persone sul territorio, incontri durante i quali tutti possono dialogare in modo semplice e diretto con gli esperti del settore sui principali temi economici e di mercato; l’auspicio è che con il miglioramento della crisi pandemica tali incontri possano riprendere anche in presenza.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra