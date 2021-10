Incendio nella notte in una azienda agricola vivaistica in via del Girone, nel comune di Pistoia. I vigili del fuoco, dai distaccamenti di Pistoia e Montecatini, sono intervenuti intorno alle ore 4.30. Da quanto appreso le fiamme hanno coinvolto varie attrezzature e automezzi che si trovavano all'interno di un magazzino.Non ci sarebbero persone coinvolte. Si sta svolgendo le analisi del caso per comprendere le cause dell'incendio.