Istituto storico della Resistenza, concessione in Palazzo Medici Riccardi

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato, su proposta di Monica Marini, consigliera della Metrocittà delegata al Patrimonio, la concessione in comodato gratuito dei locali posti al piano terreno di Palazzo Medici Riccardi all’Istituto Storico della Resistenza per un ulteriore periodo di un anno. E’ previsto il rimborso forfettario delle utenze, pari a € 1.020,00 e l’accesso gratuito ai suddetti locali in caso di esposizioni organizzate dall’Istituto stesso.

L’Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Isrt) è un’Associazione di Promozione Sociale (Aps) ed è associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. L’Istituto promuove lo studio dell’antifascismo e della Resistenza e più ampiamente la conoscenza della storia contemporanea italiana. Fin dalla sua fondazione l’Istituto storico della Resistenza in Toscana ha avuto sede all’interno di Palazzo Medici Riccardi, in un numero di sale variato nel tempo, ma sempre disposte al piano terreno. I locali ospitano parte del patrimonio documentario dell’Istituto.

In vista della scadenza del contratto, ha spiegato Marini, l’Istituto ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno della concessione in comodato dei tre locali posti al piano terreno di Palazzo Medici Riccardi, con ingresso da via Cavour n. 3 (passaggio a comune con la biglietteria del museo sito nel medesimo complesso).

Fonte: Città Metropolitana di Firenze