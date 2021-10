La biblioteca stregata da Halloween fa il ‘Sold Out’. Domenica si va al PalaEXPO

La biblioteca comunale resta stregata da Halloween: i due eventi organizzati hanno fatto il ‘Sold out in entrambe le giornate organizzate nel fine settimana più pauroso dell’anno. Insomma, tutto esaurito e posti non più disponibili.

Sabato 30 e domenica 31 ottobre la ‘Fucini’ torna ad (in)animarsi di piccoli mostri, streghe terrificanti e tutti gli altri spaventosi personaggi che tradizionalmente si incontravano in biblioteca per festeggiare la macabra festa.

È per questo che visto il gran numero di prenotazioni che ha superato di molto le aspettative degli organizzatori, la giornata di domenica 31 ottobre cambia location, spostandosi dal Chiostro degli Agostiniani al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra. Quindi tutto il programma di domenica 31 si trasferisce al Palazzo delle Esposizioni.

Mentre, la giornata di domani, sabato 30 ottobre, resta confermata al Cenacolo degli Agostiniani.

IL PROGRAMMA

Sabato 30 ottobre

ASPETTANDO HALLOWEEN

NATURA DA PAURA!(?) e ALLA RICERCA DELL'ERBARIO DELLA STREGHETTA MALVATRIX

Due divertenti laboratori pratici per scoprire le (non così) paurose meraviglie della biodiversità.

Quello che in natura appare a volte spaventoso, lo è davvero? Conosceremo insieme a Matteo Tamburini le strategie che animali e piante attuano in natura per difendersi dai predatori e garantirsi così la sopravvivenza.

L'appuntamento con la guida ambientale Matteo Tamburini e i suoi insetti stecco è alle 16.30 al Cenacolo del Convento degli Agostiniani.

Poi arriva la streghetta Malvatrix, alias Camilla Caparrini, bravissima a creare pozioni e filtri d'amore, ma tremendamente disordinata. Avrà bisogno del vostro aiuto per ricostruire il suo erbario e le sue ricette prima della mezzanotte di Halloween!

L'appuntamento con le pozioni magiche è alle 18 al Cenacolo del Convento degli Agostiniani.

I laboratori fanno parte del ciclo di incontri denominato “Officina 2030” e dedicato alla scoperta degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Per bambini dai 4 ai 10 anni

Domenica 31 ottobre, ore 17

#UNA BIBLIOTECA STREGATA: IN FOSSA LIBERA TUTTI

Nell'antico castello di Canterville stanno arrivando dei nuovi inquilini: americani, razionali, super moderni! Il castello è da sempre abitato da un crudele, sanguinario ed ormai leggendario fantasma. Ma i fantasmi non esistono!!! dicono i nuovi inquilini... e se anche ci fosse lo faremo andar via!

Riuscirà il fantasma a spaventarli? Riuscirà a non farsi sfrattare? Sarà lui l'unico padrone incontrastato del castello?

Lo spettacolo è un libero adattamento del famoso testo di Oscar Wilde “Il Fantasma di Canterville”.

Come nella tradizione della festa di Halloween organizzata dalla biblioteca, lo spettacolo non mancherà di veri e propri colpi di scena che faranno restare tutti (mostri, vampiri, zombie e fantasmi) esangui di stupore!

La direzione artistica dello spettacolo è dell’Associazione culturale La Valigia Blu.

L'evento si svolgerà come detto al Palazzo delle Esposizioni e non più al Chiostro del Convento degli Agostiniani. I bambini potranno partecipare mascherati. Non si svolgerà la tradizionale parata per le vie del Centro.

Si ricorda che per partecipare agli eventi è obbligatorio il possesso del Green Pass e di un documento di identità (per i maggiori di 12 anni) e indossare la mascherina opere tutta la durata dell’evento (per i maggiori di 6 anni).

Per agevolare le operazioni di controllo degli accessi, si consiglia di presentarsi all'entrata almeno 30 minuti prima dell'inizio dell'evento.

INFORMAZIONI

sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571/757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa