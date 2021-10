La Provincia assume: dal 2 novembre aperti i bandi per laureati in scienze agrarie e archeologia

Sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale Concorsi ed Esami n. 87 del 2 novembre 2021, saranno pubblicati i bandi di concorso, per titoli ed esami, indetti dalla Provincia per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di categoria D profilo professionale tecnico. Le nuove assunzioni saranno entrambe destinate al Servizio Cultura Reti Scolastiche Museo.

Per il primo concorso, per 1 posto, è richiesto il diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze agrarie.

Per il secondo concorso, sempre per 1 posto, serve la laurea magistrale (LM - DM 270/04) appartenente alla classe LM-2 Archeologia.

Il termine di scadenza del bando è il 2 dicembre 2021.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita procedura telematica che sarà attiva dal 2 novembre sul sito della Provincia: www.provincia.livorno.it

Si precisa che per poter effettuare l’accesso occorre il codice di Identità Digitale Spid.

Fonte: Provincia di Livorno