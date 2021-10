Lascia il marsupio in un negozio, dentro c'è una pistola: denunciato

Questa mattina, intorno alle ore 10, una volante della polizia è intervenuta presso una nota pasticceria di via Pisana, dove, a dire del titolare dell’attività commerciale, un suo cliente aveva dimenticato un marsupio, al cui interno vi era una pistola

Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso in consegna un marsupio nero, trovato su una sedia all’interno del locale, al cui interno, oltre a vari documenti personali, vi era una pistola munita di caricatore con 15 colpi.

L’uomo, un dirigente d’azienda in possesso di regolare porto d’armi, è stato indagato in stato di libertà per omessa custodia di armi, e la pistola è stata posta sotto sequestro.