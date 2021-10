Lavori alla passerella pedonale sull'Orme a Empoli

Al via il prossimo martedì 2 novembre un intervento di manutenzione straordinaria alla passerella pedonale sul torrente Orme, fra Via Tosco Romagnola e il parcheggio del Palazzetto dello Sport ‘Albano Aramini’.

«Quel ponte è strategico per la zona sportiva. Permette a tantissimi cittadini di raggiungere quella zona dal centro in totale sicurezza. Nei giorni di mercato e di altri eventi in quell’area è molto trafficato – spiega l’assessore alla manutenzione Adolfo Bellucci – e per questo l’amministrazione comunale investe periodicamente per renderlo ancor meglio fruibile ed esteticamente gradevole. I lavori sistemeranno l’impalcato calpestabile in legno e anche l’impianto di illuminazione. L’augurio è che la cittadinanza apprezzi e che tutti rispettino questa infrastruttura».

Dunque da martedì mattina, 2 novembre, inizieranno i lavori, condizioni meteorologiche permettendo, con la sostituzione di alcune tavole in legno ammalorate a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici. Sarà sistemato un nuovo tavolato, adatto all'esposizione esterna, con l'integrazione dei faretti esistenti. Oltre alla sostituzione degli elementi degradati, saranno riposizionate e stabilizzate le altre tavole presenti.

Durante i lavori il ponte rimarrà chiuso al transito pedonale, tuttavia le lavorazioni saranno sospese in occasione del mercato settimanale del giovedì mattina, per consentire l'accesso alla passerella, per poi riprendere e concludersi entro la fine della settimana.

Il ponte sarà chiuso anche in orario notturno. L’intervento ha un costo di poco meno di 10.000 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa