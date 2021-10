Lucca Comics & Games: Saviano, Caparezza e Pokemon Party nel secondo giorno

Lucca Comics & Games: Il programma di sabato 30 ottobre

Entra nel vivo il programma di Lucca Comics & Games per la seconda giornata di festival, sabato 30 ottobre, che culminerà nella serata di premiazione nel corso della quale saranno annunciati i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards, ovvero gli “Oscar” italiani del fumetto e del gioco (ore 21.00, Teatro del Giglio).

La serata di premiazione, cui potrà partecipare anche il pubblico possessore di biglietto del festival (previa prenotazione entro il 30 ottobre ore 11:00: https://bit.ly/2ZlmVy7), precede lo speciale di Wonderland in onda su RAI 4 in seconda serata che racconterà con clip e materiali esclusivi i vincitori di questa edizione 2021.

Tra gli ospiti della giornata: la prima volta a Lucca Comics & Games di Roberto Saviano, che presenta al festival il suoi esordio nel graphic novel con Sono Ancora Vivo (Bao Publishing), un’opera molto personale in cui il giornalista e scrittore si racconta in un’opera molto personale realizzata dalla mano eccelsa del fumettista e illustratore israeliano Asaf Hanuka (ore 11.00, Teatro del Giglio);

Maccio Capatonda, accompagnato da Herbert Ballerina e Valerio Desirò, per presentare il suo nuovo podcast per Audible (ore 21.30, Auditorium San Francesco);

Sio con il suo La bambina che voleva diventare un sasso (Feltrinelli Comics), una storia per bambini che parla anche agli adulti (ore 12.30, Auditorium San Francesco), accompagnato dalla musica e dalla compagnia di Fabio Antonelli;

Ensi, uno dei più importanti rapper italiani, vera e propria icona del freestyle, presenta in anteprima a Lucca il suo nuovo progetto, il graphic novel Santuario 2105, in uscita per BeccoGiallo editore il 4 novembre (ore 14.30, San Giovanni).

Sergio Bonelli Editore rinnova la collaborazione con Lucca Comics & Games attraverso una conferenza dal vivo sugli 80 anni della Casa editrice (ore 16.00, San Giovanni) che sarà trasmessa, come è avvenuto l'anno scorso, sui canali Twitch e YouTube e sui profili social del Festival e della casa editrice.

Nuovo appuntamento per il format Rock ‘n’ Comics con Caparezza (ore 14.00, San Francesco), in dialogo insieme a Simone Bianchi, Andrea Rock e la partecipazione del caricaturista Frank Federighi, per presentare l'unveil della variant cover del suo ultimo geniale album Exuvia, un eccezionale pop-up creato per lui proprio dalla superstar a fumetti Bianchi.

L’UNICEF Italia e lo streamer POW3R porteranno a Lucca Comics & Games la loro speciale collaborazione dedicata al mondo dei giovani e del gaming: un evento che vedrà Pow3r in dialogo con il Direttore dell’UNICEF Italia Paolo Rozera, affiancati da Emilio Cozzi, giornalista ed esperto di cultura videoludica (ore 15.30, Teatro del Giglio).

Il programma dell’Area Movie ospiterà due speciali masterclass: alle 13.30 (Cinema Astra) dopo al proiezione di Yaya & Lennie. The Walking Liberty, il regista Alessandro Rak insieme a Marino Guarnieri e Dario Sansone incontreranno il pubblico del festival; sempre al Cinema Astra alle ore 14.00 appuntamento con la masterclass dedicata a Encanto, film targato Walt Disney Animation Studios nelle sale dal 24 novembre, con la proiezione di contenuti esclusivi alla presenza degli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic Novel Global del film. Appuntamento dedicato ai più piccoli, grazie a Rainbow e Rai Ragazzi, con l’anteprima di Pinocchio and Friends – anteprima mondiale con la speciale partecipazione dei protagonisti Pinocchio e Freeda e del creatore Iginio Straffi (ore 14.30, Cinema Centrale). Tra le proiezioni della giornata: The Night House – La Casa Oscura (ore 19.00, Cinema Centrale); Meander, sci-fi thriller claustrofobico di Mathieu Turi (ore 17.00, Cinema Centrale). Dall’universo Warner Bros, anteprima della serie tv targata DC Superman & Lois (ore 18.00, Cinema Astra), oltre ad una speciale Matrix Night con la proiezione del primo capitolo e contenuto speciale da Matrix resurrections e un contenuto speciale con interviste al cast del nuovo Matrix: Resurrections (ore 20.30, Cinema Astra).

Per l’area videogames l’appuntamento principale è nella splendida cornice dell’Auditorium San Romano, anche quest’anno polo e-sportivo della manifestazione e rinominato Esports Cathedral, con il Pokémon Lucca Party, che si svilupperà durante tutta la giornata del 30 ottobre celebrando le simpatiche creaturine arrivate ormai al loro 25° anno di vita. Il tutto si svolgerà in compagnia della community di Pokémon Millennium. Durante la mattinata si terrà uno speciale Invitational giocato su Pokémon Spada e Scudo con quattro importanti giocatori italiani che si sfideranno senza esclusione di colpi. Nel pomeriggio invece ecco la finale del Community Challenge giocato su Pokémon Unite, con importanti creator come Froz3n, PokeTonx e Dario Moccia. Approfondimenti e talk dedicati ad altri titoli del franchise completano poi il programma della giornata, che potrà essere seguita in presenza (nel rispetto delle regole di sicurezza) o attraverso il canale Twitch di Pokémon Millennium.

Dall’universo fantasy, appuntamento con Fiore Manni e Michele Monteleone che presentano Nel buio della casa (ore 14.30, Auditorium Fondazione Banca del Monte), il loro primo romanzo scritto a quattro mani (Sperling & Kupfer), e dal mondo del gioco alle 15.00 (Real Collegio) appuntamento con Gioca con l’Autore con Andrea Angiolino, tra i creatori di Isla Dorada, e alle 17.30 (Sala Hotel San Luca) Asmodee organizzerà (al festival come nei campfire aderenti) dei tornei di Ticket to Ride in una edizione speciale, dedicata proprio al Milite Ignoto.

Treccani a Lucca vuole celebrare Dante Alighieri con la presentazione del volume di Treccani dedicato alla storia delle illustrazioni della Divina Commedia (ore 17.00, Auditorium del Suffragio) analizzando la relazione tra immagini e parole durante un dialogo tra Massimo Bray (direttore generale di Treccani); Lina Bolzoni (critica letteraria) e Eike Schmidt (direttore delle Gallerie degli Uffizi). Inoltre, il maestro Paolo Barbieri, artista del promotion poster di Lucca 2021, performerà dal vivo realizzando e commentando una tavola inedita, dedicata all’opera immortale del Sommo Poeta.

Il polo fiere ospiterà le riproduzioni di tavole di due maestri che hanno segnato la storia del manga, Kazuo Kamimura (L'età della convivenza, Lady Snowblood, Il club delle divorziate, Una Gru Infreddolita, Storia Di Una Geisha, I Fiori del Male portati in Italia da J-Pop) e Baron Yoshimoto (Seventeen, J-Pop), pioniere del gekiga, che è stato uno dei primi mangaka a lavorare negli Stati Uniti.

Lucca Comics & Games: quattro welcome desk

La prima giornata dell’edizione 2021 di Lucca Comics & Games si è conclusa positivamente. Il traffico intenso della mattinata ha provocato rallentamenti fra le 9 e le 11 soprattutto nella zona nord della città in via delle Tagliate, via Barsanti e Matteucci e via Galileo Galilei e limitrofe per l’afflusso di visitatori ai parcheggi di piazzale Don Baroni e del cimitero acuito da un incidente automobilistico con feriti.

Per quanto riguarda l’afflusso di pubblico di circa 5500 persone sono arrivate via treno alla Stazione ferroviaria, la metà dei visitatori attesi per oggi si sono concentrati al Welcome Desk di piazza San Romano per il controllo del green pass e rilascio dei braccialetti. Per questo motivo oltre ai tre di piazza San Romano, Polo Fiere e Palazzetto dello sport da domani sarà attivo un nuovo welcome desk direttamente davanti alla Stazione ferroviaria.

La Polizia Municipale oltre al normale lavoro di supporto al controllo del traffico è intervenuta per due incidenti automobilistici (uno già ricordato al cimitero con feriti e l’altro un tamponamento di tre veicoli in viale Castracani) e ha operato la rimozione per divieto di sosta di 15 veicoli. Le attività di controllo si sono concentrate sulle zone di parcheggio del Cimitero, di San Concordio, Macelli, di Pontetetto – Polo fiere e poi in centro storico: piazza San Michele (presenza di un somaro fatto allontanare assieme al suo proprietario), Porta San Pietro, piazza San Martino e Bernardini. Ben 8 giocolieri sono stati sanzionati in momenti diversi della mattina e del pomeriggio al semaforo fra viale Europa e via Bandettini. Una persona è stata multata e ha subito il sequestro di sostanza stupefacente. Multe a un visitatore sorpreso a orinare in luogo pubblico e a Porta San Pietro per un commerciante abusivo.

