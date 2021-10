L'Use Computer Gross a Varese in cerca di punti e di passi in avanti

Destinazione Varese. Sabato sera alle 20.30 l'Use Computer Gross sarà in campo nella città lombarda (arbitri Andretta di Udine e Bragagnolo di Codroipo) con le sue legittime preoccupazioni dopo le tre sconfitte a fila, con le sue inevitabili paure di classifica ma anche con la serenità di chi sa che il lavoro prima o poi paga e che a fare da compagna di viaggio ci sarà anche una gran voglia di riscattarsi. "Andiamo a giocare sul campo di una squadra giovane - spiega coach Cosimo Corbinelli - che ha però due giocatori di talento ed esperienza come Allegretti e Pilotti che le danno un valore importante. Sono una squadra che come gioco ci somiglia molto, nel senso che ha rotazioni frequenti, vive di parziali ed ha un pubblico che in casa da una grande mano. Dovremo per questo fare una partita nella quale mi aspetto un passo in avanti dal punto di vista della maturità nel gestire i nostri momenti difficili, ovvero resistere nelle fasi più delicate della partita che come sempre ci saranno per poi riuscire a portare a casa la vittoria".

Varese ha finora vinto una sola partita, l'ultima in casa di Firenze, e quindi affronta la gara con inevitabile fame di punti ma anche sulle ali dell'entusiasmo per essere riuscita a sbloccare la propria classifica su un campo proprio non facilissimo. Un altro aspetto da tenere in considerazione in una gara nella quale i punti in palio sono decisamente importanti.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass (si può acquistare anche il singolo evento).

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa