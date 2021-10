Marijuana o eroina in bocca, pusher arrestato a Altopascio

Un 37enne è stato arrestato a Altopascio per spaccio. L'uomo, di origini nigeriane, era nel mirino della polizia da tempo: si muoveva per la cittadina lucchese incontrando persone e consegnando qualcosa che teneva in bocca.

Una prima attività d’indagine ha permesso di accertare che il 37enne consegnava delle dosi di eroina che trasportava in bocca pronto ad ingoiarle qualora controllato. Da una perquisizione domiciliare sono saltate fuori marijuana e eroina, per un totale di circa 20 grammi, oltre a 5 cellulari e 140 euro in contanti.

Nella stessa attività, a seguito di perquisizione è stato denunciato I.J. , nigeriano di anni 23, coinquilino dell’arrestato, in quanto trovato in possesso di circa 140 grammi di marijuana.