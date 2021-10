Nuovo statuto della Fondazione Prime con sede a Firenze

Su proposta del consigliere delegato alla Promozione sociale Nicola Armentano, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione Industriale (Prime), costituita nel 2010 nell’ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore per la promozione e la diffusione della cultura tecnica e scientifica, alla quale la Provincia di Firenze (cui è subentrata la Città Metropolitana), ha aderito in qualità di Socio Fondatore.

Nelle modifiche sono contemplate il cambio di denominazione da Fondazione a “Fondazione Istituto Tecnico Superiore Prime” con trasferimento della sede dal comune di Rosignano Marittimo (Li) al comune di Firenze presso l’attuale centro operativo; la previsione dell’ipotesi di decadenza dei membri del Consiglio di Indirizzo in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso; la previsione che il terzo membro del collegio arbitrale sia nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze stante il trasferimento della sede.

Le modifiche proposte sono state approvate dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Its Prime e la Metrocittà ne ha preso atto perché la versione modificata dello Statuto "consente maggiori prospettive di sviluppo alla Fondazione nell’espletamento delle proprie attività, garantendo nel complesso la continuità dei progetti e della missione della Fondazione in linea con le finalità istituzionali della Città Metropolitana di Firenze".

Armentano ha sottolineato "l'importanza di questa fondazioni per le prospettive di sviluppo, da supportare con la presenza e la partecipazione di nuovi soci: abbiamo bisogno di di figure tecniche altamente specializzate per investire le risorse che vengono stanziate in settori specifici".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze