Posteggi nei mercati di Vinci, bando per i posti vacanti

Il Comune di Vinci ha pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi non assegnati nei mercati settimanali di Spicchio-Sovigliana, Vinci e Vitolini, nei posteggi fuori mercati e nei posteggi della Fiera, previsti nel Piano comunale del commercio su aree pubbliche. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica mediante Pec all'indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it entro l'11 dicembre.

Potranno partecipare alla selezione ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti di onorabilità, professionali e della regolarità contributiva ed anche tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno valido alla data di pubblicazione del bando o che a tale data abbiano in corso il rinnovo e che abbiano stabilito la propria residenza anagrafica in uno dei comuni italiani. Gli interessati potranno partecipare al bando presentando domanda di partecipazione limitata ad un solo posteggio vacante.

“Questo avviso è importante per tutto il territorio - ha detto l'assessore a politiche fiscali, sviluppo economico e attività produttive del Comune di Vinci Paolo Frese -. Si tratta di una grande opportunità in un momento di ripresa per tutta l'area dopo due anni complessi. Sono fiducioso, mi aspetto una buona adesione viste le tante richieste ricevute in passato”.

Per ulteriori dettagli qui il link dove scaricare bando e modulo per la domanda

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa