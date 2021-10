Potenziamento cognitivo e riabilitazione degli apprendimenti scolastici: il master Unifi

Fornire conoscenze e competenze nell'uso delle nuove tecnologie per il potenziamento e la riabilitazione dei processi cognitivi e degli apprendimenti scolastici in età evolutiva è quanto si propone uno dei nuovi percorsi post laurea Unifi per l'anno accademico 2021/2022.

Il master di secondo livello in "Processi cognitivo-motivazionali e apprendimenti scolastici: metodi di tele-valutazione e tele-intervento per l'età evolutiva" è promosso dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e coordinato da Chiara Pecini, docente di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione.

In una prospettiva multidisciplinare, il corso si rivolge ai professionisti coinvolti nei processi di valutazione, intervento e riabilitazione in età evolutiva: insegnanti, educatori, pedagogisti, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità, terapisti della riabilitazione e neuropsichiatri infantili.

L'avvio delle attività didattiche è previsto per febbraio 2022, per una durata di nove mesi. Il percorso include anche un'esperienza di tirocinio presso enti pubblici di istruzione, aziende sanitarie e cooperative sociali

Sono cinquanta i posti disponibili e le domande di ammissione possono essere presentate entro il 30 novembre.



Maggiori informazioni e una video presentazione sono disponibili sul sito web del Dipartimento FORLILPSI

Fonte: Università degli Studi di Firenze