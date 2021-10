Differenziare la carta, a Capraia e Limite l'adesivo che indica quanto consumi

Un 'tag' per i contenitori della carta per la raccolta differenziata Alia Servizi Ambientali a Capraia e Limite: circa 3.600 utenze saranno coinvolte nella sperimentazione per adottare il nuovo sistema di monitoraggio con gli stessi circuiti utilizzati delle carte di credito.

La presentazione è avvenuta oggi, venerdì 29 ottobre, all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Il comune affacciato sull'Arno è stato scelto perché 'compatto' come numero di utenze e virtuoso per la raccolta differenziata. Il dato del 2020 sfiorerebbe l'88%, secondo i primi dati a disposizione di Alia.

Cosa accade concretamente: nella prossima bolletta per i cittadini arriverà l'adesivo da apporre sul contenitore dei rifiuti per carta e cartone. Una volta applicato basterà comunicare la corrispondenza utenza-tag chiamando il numero 3346043613. Da lì in poi la sperimentazione andrà avanti per tutto il mese di novembre. A Capraia e Limite è già attivo un tag per l'organico e il 'grigio', ossia l'indifferenziato.

Saranno persenti anche degli Infopoint per tutto novembre e per metà dicembre dove chiedere informazioni e avere aiuto. Sarà anche l'occasione di cambiare le vecchie 'ceste' con i nuovi contenitori.

A livello tecnico saranno tarate le nuove attrezzature anche nelle condizioni climatiche più difficili come quelle invernali, per vedere la capacità di risposta dei nuovi sistemi. Da qui al 2023 Alia ha intenzione di avviare la tariffa puntuale: in parole povere, oltre alla parte fissa della bolletta uguale per tutti, la parte variabile sarà tarata in base al rifiuto differenziato prodotto.

L'utente nei prossimi mesi tramite un'app da scaricare sul proprio smartphone potrà verificare la corrispondenza dei dati per un servizio trasparente.

I commenti

Per Alia era presente Alessio Arrighi, Direttore territoriale Area Empolese Valdelsa, e il presidente Nicola Ciolini. Per i comuni Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, e Alessio Falorni, presidente dell'Unione.

Giunti ha sottolineato l'esigenza di dare un servizio migliore e più vicino ai cittadini, anche tramite la tariffa puntuale, e come le nuove generazioni siano più sensibili verso il recupero. Falorni ha puntato l'occhio sul futuro: "La gestione dei rifiuti sarà un tema rilevante di gestione dell'amministrazione pubblica. Servono nuovi impianti di rifiuti e in tempi veloci, ma quando si affronta il tema si parla di anni. Lavoriamo per ricreare una condizione di equità e trasparenza. La politica ci deve mettere la faccia, a livello locale e regionale. La politica nazionale dovrebbe mettere un cambio di procedure verso il fare, non per scambiare carte e burocrazia".

Ciolini invece ha spiegato quanto fatto finora da Alia: "Vogliamo uniformare il servizio Tari per tutti i cittadini delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Siamo partiti dall'interno con 12 assemblee per i lavoratori Alia, parliamo di 2.600 dipendenti. Poi stiamo lavorando per avere materiale riciclabile di qualità, recuperando lo scarto e dando nuova vita. Con gli impianti di produzione di biometano a Casa Sartori a Montespertoli e a Peccioli, saremo autosufficienti per lo smaltimento del rifiuto organico. Al momento abbiamo 900mila tonnellate di rifiuti dalla raccolta urbana e una percentuale di differenziazione del 67%, che non significa intero recupero. Una percentuale ridotta va a scarto, per questo insistiamo sulla qualità della raccolta differenziata".

Il calendario degli Infopoint

- 15/11/2021 Capraia Fiorentina, Piazza Madre Teresa di Calcutta 9.00 - 13.00

- 19/11/2021 Limite sull’Arno - P.A. “Croce D’Oro” - Sala Prestige, Via A. Negro 9 14.30 18.30

- 23/11/2021 Capraia Fiorentina - Fornace Pasquinucci, Piazza R. Dori 14.30 - 18.30

- 24/11/2021 Limite sull’Arno - Area Mercato, Piazza Leo Negro 9.00 - 13.00

- 27/11/2021 Limite sull’Arno, Via A. Gramsci/Via Y. Gagarin (giochini blu) 9.00 - 13.00

- 30/11/2021 Capraia Fiorentina, Piazza V. Pucci 9.00 - 13.00

- 4/12/2021 Limite sull’Arno, Piazza Vittorio Veneto 9.00 - 13.00

- 11/12/2021 Castra - ex Scuola Elementare 9.00 - 13.00

Elia Billero