Rapina alle Poste di Pontedera, bloccato ventenne incensurato

Rapina aggravata alle poste di via Veneto a Pontedera questa mattina. Un ventenne italiano incensurato è stato arrestato dalla polizia. Era a volto coperto con un passamontagna e senza armi. Dopo essere entrato con la forza nella postazione di una cassiera ha preso il denaro in cassa e ha mandato via con violenza la cassiera. In seguito è scappato, tutto alla presenza di impiegati e utenti. Un cliente ha contattato il 112 per segnalare l'aggressione. La pattuglia del commissariato di Pontedera è giunta in pochi minuti, il ragazzo nel frattempo era scappato a piedi in direzione di via Colline per Legoli. È stato inseguito da un addetto delle poste e dalla volante. Dopo l'arresto è stato trovato con 400 euro, provento della rapina, e il cappello usato per nascondere il volto. Adesso il giovane si trova ai domiciliari.