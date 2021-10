Reggello: al via la 48esima rassegna dell'olio extravergine

Tutto pronto per l’inaugurazione della 48^ edizione della Rassegna dell’olio extravergine di oliva di Reggello. Il taglio del nastro è fissato per le 10,30 in piazza Aldo Moro, alla presenza delle autorità e con l’accompagnamento musicale del gruppo musicale Sarabanda dell’Istituto Comprensivo di Reggello. Subito dopo l’inaugurazione i produttori saranno presenti con i loro stand per degustazione e vendita fino alle ore 21. Ricordiamo che durante la mattina di sabato ci sarà anche il mercato settimanale. Alle 11 sempre di sabato nello spazio cooking sarà presentato il volume “Emilio l’olivo” una storia scritta e disegnata dai bambini per i bambini realizzata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Reggello con la presentazione di Silvia Tozzi.

Alle 11,30 del sabato primo spazio per i cooking show, organizzati con la collaborazione dell’Associazione Gola Gioconda, che sarà a cura di Gustò Bistro di Donnini ne seguiranno poi molti altri nei tre giorni tutti con chef e ristoranti prestigiosi di Reggello e non solo. Questi gli orari dei cooking show sabato: 11,30-18,30, domenica 11-16-17, lunedì 16-17,30-18,30. Nello spazio cooking ci saranno anche altri eventi informativi.

Da non perdere tutti e tre i giorni alle 12,30 i racconti prima ‘di’ddesinare (chiacchiere tra generazioni).

Sempre per tutti e tre i giorni della manifestazione alle 15 partirà “Il tour dell’Olio – Visite ai Frantoi” per il quale sarà a disposizione il servizio di bus navetta con partenza da via Dante Alighieri (per prenotazioni 055 8669236 informazionituristiche@comune.reggello.fi.it).

Per chi ama il movimento ci saranno altre interessanti occasioni: per i bambini domenica 31 alle 15 ci sarà “Alla scoperta dell’oro verde-Caccia al tesoro a piedi”, passeggiata per bambini in collaborazione con gEco. Per i ‘grandi’ domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre è prevista con partenza alle 9,15 dalla sede della Rassegna, l’escursione in e-bike alla scoperta degli olivi e dei frantoi del territorio (prenotazione obbligatoria su www.gecoambiente.org/iscriviti).

Domani da non perdere alle 21 il concerto “La stagione dei fiori” una piccola Boheme per grandi sognatori, protagonista sarà il Maggio Musicale Fiorentino all’interno della rassegna Maggio Metropolitano.

Per gli amanti dei prodotti genuini da segnaliamo domenica dalle 9 alle 19,30 il mercato dei “Nostrali”, con prodotti biologici a km zero e produzioni artigianali.

Lunedì nello spazio cooking dalle 11 alle 12 ci sarà la nuova consegna della bandiera di Città dell’Olio a Reggello con l’iniziativa “EVOlution: il futuro della ristorazione che incontra l’extravergine tipico di qualità. Interverranno Antonio Balenzano direttore di Città dell’Olio, Mario Agnelli coordinatore regionale Città dell’Olio Toscana e assaggiatore Aicoo.

Fra le iniziative sempre per i bambini è prevista anche “Artista dell’Olio”: i piccoli artisti potranno consegnare allo stand del comune e far appendere un disegno ispirato all’olio, agli oliveti ed al territorio rurale di Reggello. Tutti coloro che consegneranno riceveranno un premio.

Ricordiamo infine che al Museo Masaccio di Cascia si entra con un prezzo speciale di 3 euro e sarà possibile anche partecipare a visite guidate (altre info sul programma). Prezzo speciale di 3 euro anche per le visite alla Fondazione DanteArte alla Casa Bianca di Cascia.

Il programma completo si potrà consultare sul sito e sui canali social del comune di Reggello https://www.comune.reggello.fi.it/eventi-notizie/xlviii-rassegna-dellolio-extravergine-di-oliva-di-reggello-il-programma.

L’evento si celebrerà in assoluta sicurezza nel rispetto delle norme anticovid, sarà necessaria l’esibizione del green pass.