Rimossa la discarica alla ex manifattura di Stabbia. Rossetti: "Spero nella riconversione"

Negli ampi spazi della ex manifattura, sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo. Il fenomeno è stato in parte contenuto dagli interventi dell’Amministrazione comunale che ha posto anche una recinzione nel tentativo di evitarli.

L’ultimo e più consistente abbandono, risale al dicembre del 2018. Da allora sono stati avviati i procedimenti perché si potesse adottare un provvedimento di rimozione. Nel frattempo gli enti preposti hanno condotto le indagini necessarie per individuare i colpevoli di abbandono. Finalmente, grazie ad un continuo interessamento dell’Amministrazione comunale, si è giunti alla rimozione.

I rifiuti, prevalentemente materassi già pallettizzati, sono stati rimossi in questi giorni da una ditta specializzata. Ora il complesso è nelle mani del curatore fallimentare che ha avviato il percorso che porterà alla vendita dell’area e quindi alla sua riconversione.

“Spero vivamente che per quest’area che ha rappresentato un’importante luogo produttivo soprattutto per Stabbia, ma non solo - dichiara il Sindaco Simona Rossetti - si possa avere risposta a breve di una nuova riconversione”.

“Fin dall’inizio del mandato - aggiunge l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli - abbiamo posto la massima attenzione a questa vicenda, impegnando i nostri uffici nel monitorare gli sviluppi processuali e coordinando gli interventi di rimozione. Con l’eliminazione dei pallets abbandonati, la nostra Amministrazione dimostra, ancora una volta, la sua particolare sensibilità sui temi dell’ambiente e del decoro”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa