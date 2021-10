Ruba borsa della spesa e fugge, in manette 36enne

Alle 19.30 di ieri, giovedì 28 ottobre, un 36enne di origini tunisine ha rubato la borsa a una donna in un palazzo in Lungarno Ferrucci a Firenze. La polizia lo ha scorto in sella a una bici in via Salutati. Gli agenti hanno monitorato i suoi spostamenti fino a quando il sospetto ha rallentato in prossimità di un’autovettura in sosta dalla quale era appena scesa una signora con alcune buste in mano e la borsa in spalla. La donna ha fatto più viaggi dalla macchina all’androne del suo palazzo, dove aveva poggiato tutto a terra. Il 36enne l’ha seguita per poi uscire pochi istanti dopo con sottobraccio la borsa della vittima. Quest’ultima si è messa a gridare; la polizia è intervenuta e lo ha bloccato dopo un inseguimento. La borsa, nel frattempo abbandonata dal fuggitivo, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.