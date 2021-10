Ruba giubbotto dai banchi del mercato, arrestato 30enne

Ha rubato un giubbotto da uno dei banchi del Mercato di San Lorenzo ma non si è accorto della presenza degli agenti di Polizia Municipale che lo hanno bloccato. E nel tentativo di fuggire si è ribellato violentemente ma per lui è scattato l'arresto. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri sera in San Lorenzo a Firenze, un 30enne straniero.

L'uomo era stato notato da una pattuglia del Reparto Antidegrado in borghese mentre si aggirava tra i banchi del mercato. Gli agenti lo hanno tenuto d'occhio finchè non l'hanno visto sottrarre un giubotto grigio da un banco.

A questo punto è scattato l'intervento a cui l'uomo si è ribellato in modo violento. Alla fine, nonostante abbia tentato di sottrarsi all'identificazione strattonando e scalciando, è stato bloccato dalla pattuglia.

Nel parapiglia i due agenti hanno subito lesioni guaribili in 6 giorni e pure il ladro ha riportato una lesione al polso cadendo durante il tentativo di fuga.

Il 30enne è stato arrestato per rapina impropria oltre che per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Oggi si è tenuta l'udienza per direttissima che ha convalidato l'arresto con custodia cautelare in carcere.

