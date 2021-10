Serata di Halloween, servizio di steward nelle principali piazze di Pisa

Per il prossimo settimana del 30 e 31 ottobre, anche per la concomitanza con la serata di Halloween, e in considerazione del probabile maggiore afflusso di persone in centro storico, il Comune di Pisa ha affidato il servizio di steward per il controllo dell’afflusso ordinato nelle principali piazze cittadine, in particolare Vettovaglie, Cavalieri e Dante. L’incarico, affidato alla Securitas Metronotte Toscana, si è reso necessario anche per prevenire fenomeni di assembramento che potrebbero diffondere il contagio d Covid-19. Il servizio sarà attivo già a partire da questa sera.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa