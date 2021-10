Servizi pubblici on line, un progetto per gli over 65. Giani al Festival della Salute

Un aiuto concreto agli over 65 nell’uso di tecnologie e per l’accesso ai servizi pubblici digitali regionali, servizi locali e public utilities. E’ il cuore del progetto “Connessi in buona compagnia” che sarà presentato in conferenza stampa da Eugenio Giani sabato 30 ottobre alle 12.30 presso lo stand della Regione al Festival della Salute di Viareggio (viale Marconi, 130).

Con Giani anche l’assessore alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo e l’assessora al welfare, Serena Spinelli. Per Anci sarà presente la vicesindaca di Pistoia, Anna Maria Celesti. Interverranno un esponente dell’amministrazione comunale di Viareggio e un rappresentate del mondo sindacale (il progetto vede come partners della Regione anche i sindacati pensionati Spi Cgil, Uil-Uilp, Cisl Fnp).

Fonte: Regione Toscana