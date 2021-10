Sparò alla compagna, condannato a 15 anni ex alpino cresciuto al Forteto

Partì da Firenze per uccidere la compagna due giorni dopo nel parcheggio di un centro commerciale a Cuneo. È stato ora condannato a 15 anni e 2 mesi per omicidio volontario e porto d'armi Francesco Borgheresi, 42enne ex caporal maggiore degli alpini. Il fatto di sangue accadde il 22 maggio 2020. Oggi è giunta la sentenza nel tribunale di Cuneo dopo un'ora di camera di consiglio. La pena è scontata di un terzo per il processo con rito abbreviato. La procura aveva chiesto 27 anni, 18 con sconto di pena.

Borgheresi era presente in aula. Cresciuto fino a 20 anni nella comunità Il Forteto di Vicchio perché figlio di una coppia di soci fondatori, l'ex alpino ha fatto anche parte di un'associazione vittime della comunità perché la madre putativa era stata condannata anni fa per violenze e maltrattamenti.

La vittima era Mihaela Apostolides, cameriera di origini rumene che aveva conosciuto anni prima mentre lavorava in un locale di Verzuolo. Borgheresi le ha sparato 4 colpi di pistola nell'abitacolo della sua Fiat Panda.