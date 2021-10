Dopo il tumore, torna la felicità: "Grazie dottor Urbani, mi ha considerata e supportata"

Alberina ha 54 anni e viene da un periodo complicato. Ha scoperto di avere un tumore nel 2018 e ha subito diversi interventi. Grazie ai sanitari di Cisanello e al reparto guidato da Lucio Urbani è riuscita a tornare a sorridere. Per questo ha voluto inviare una lettera di ringraziamento che pubblichiamo di seguito.

Nel maggio 2018, a 51 anni, ho scoperto di avere un tumore. I primissimi esami li ho fatti a Siena. Avevo bisogno di un chirurgo epatico. A Siena ho avuto anche un colloquio con un chirurgo e sono uscita dallo studio più confusa e incerta sul seguito. Insicura, mi son informata e con l’aiuto di mio marito, sono venuta a conoscenza dell’esperto Lucio Urbani che opera a Pisa all’ospedale di Cisanello. Ansiosa e preoccupata ho subito contattato il Dr Urbani, il quale mi ha subito ricevuto e sin dal primo colloquio ho avuto la certezza e la sicurezza di essere in ottime mani. Sono uscita dallo studio con un foglio in mano dove c’erano appuntati i tanti esami che avrei dovuto fare prima dell’intervento e con la data della preospedalizzazione già prenotata. All’ospedale di Cisanello e al Santa Chiara mi sono sottoposta a tantissimi esami e mi sono resa conto che i servizi degli ospedali sono validi e di grande professionalità. Mi sono sentita considerata e supportata.

In 2 anni e mezzo ho avuto un intervento al colon, 3 resezione epatiche e 4 diverse chemioterapie. In un momento molto delicato della mia vita è stato importante sentirmi al sicuro e in buone mani. Il mio grandissimo grazie va al Dottor Lucio Urbani perché non dimenticherò mai quel che ha fatto per me, al reparto di chirurgia generale di Cisanello che ha sopportato le mie fobie per aghi e cerotti e un grazie al mio oncologo Prof. Masi.

La vita di una malata oncologica è abbastanza dura e poter vivere tutte le fasi della malattia con operatori sanitari professionali e umani è di grande aiuto. Grazie! Dopo due recidive, l’ultimo controllo è andata bene, non so come andrà il prossimo controllo, vivo il presente e cerco di vivere ogni giorno della mia vita con serenità e positività.