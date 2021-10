Use Rosa ci riprova contro Sesto San Giovanni. Coach Cioni: "Mi aspetto passi in avanti"

La Scotti ci ritenta. E' il quinto tentativo di schiodarsi dal fondo della classifica dove ora, peraltro, si trova anche da sola a zero punti. Stavolta ci proverà domenica alle 18 contro Geas Sesto San Giovanni (arbitri Gagliardi di Anagni, Lupelli di Aprilia e Di Martino di Napoli) in una gara che definire importante è poco.

"Mi aspetto dei passi in avanti - spiega coach Alessio Cioni - miglioramenti che ho visto durante la settimana in allenamento e che quindi voglio ritrovare anche in partita. Alludo ad esempio a limitare le troppe palle perse o ai rimbalzi che ci hanno penalizzato nelle ultime sfide. Se riusciamo a stare più attente su questi piccoli dettagli ed a dare qualcosa di più da questo punto di vista, potremmo giocarcela fino in fondo". "Affrontiamo una buona squadra che è abituata a viaggiare nei quartieri alti della classifica - prosegue - e che ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno. Anche fisicamente è un gruppo importante in ogni reparto e quindi la gara sarà tutt'altro che facile per noi".

Assestata a quota 4 in classifica, Allianz Geas Sesto San Giovanni è una società storica nel panorama del basket femminile italiano visto che vanta 8 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa dei Campioni oltre a 18 scudetti giovanili e importanti riconoscimenti da parte del Coni. Ad allenarla è Cinzia Zanotti ed al momento si trova a 4 punti in classifica. Nell'ultimo turno ha vinto in casa contro Costa Masnaga ed arriva quindi ad Empoli in un buon momento alla ricerca della prima vittoria esterna del suo campionato.

Da ricordare che la gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa