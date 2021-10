5G nel Chianti, programma di sviluppo reti per Barberino Tavarnelle

Il Comune elabora un programma di sviluppo di rete per la copertura del segnale sul territorio comunale. Prende avvio la creazione di un piano degli impianti di radiocomunicazione e del relativo regolamento di attuazione con l’obiettivo di identificare le aree più adeguate dove installare le antenne di radiocomunicazione, disciplinare la valutazione dell’impatto dei campi elettromagnetici a tutela della salute pubblica. L’iniziativa prende le mosse dall’approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale di una mozione, frutto di un lavoro costruito ed elaborato congiuntamente dalle commissioni Ambiente e Urbanistica, sul tema del governo della tecnologia 5G nel territorio comunale di Barberino Tavarnelle.

“Abbiamo dato una risposta concreta e rapida – dichiara il sindaco David Baroncelli - ad un tema sollevato dal documento che impegnava l’amministrazione a dotarsi nel più breve tempo possibile di un apposito regolamento per l’insediamento delle antenne 5G”. Partendo da quanto proposto nei programmi di sviluppo della rete dei gestori, il Comune procederà con la redazione di un programma comunale degli impianti di radiocomunicazione che stabilisca le aree idonee per la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti.

“Non ci limitiamo ad identificare le aree dove poter rafforzare la copertura del segnale, aspetto fondamentale per la crescita del nostro tessuto economico, di cui peraltro abbiamo rilevato la strategica utilità in tempo di lockdown, in questa occasione definiremo le linee guide di un complesso di norme comunali che regolamenterà e controllerà il programma degli impianti, stabilendone le modalità di applicazione e disciplinandone la localizzazione sul territorio comunale”.

L’azione programmata dalla giunta Baroncelli si realizzerà in vista della diffusione e dell’insediamento della tecnologia 5G, la quinta generazione delle tecnologie di comunicazione elettronica in mobilità. “Intendiamo valutare la possibilità - conclude il sindaco - di prevedere più antenne di potenza inferiore, rispetto ad una sola di potenza maggiore per coprire determinate aree”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino