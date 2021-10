A.S.D. Aquateam Nuoto Cuoio, Cordone (Lega): "Sia ascoltata la richiesta di più spazi"

"Il Comune di Fucecchio, guidato dal Sindaco Alessio Spinelli, ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del mondo della Disabilità, istituendo la figura di un apposito Garante (figura istituzionale assente in tanti altri Comuni), sensibilità che si è sempre riscontrata anche nella Lega, attualmente alla guida del Ministero per le Disabilità con il Ministro Erika Stefani", così si esprime Marco Cordone(Consigliere comunale di Fucecchio - Consigliere Nazionale ANCI della Lega)

"Nel mondo della Disabilità, - continua Cordone - opera intensamente anche l'A.S.D. Aquateam Nuoto Cuoio guidata da Gian Luca Drago, società che con la sua trentina di atleti nuotatori disabili, è uno dei team più forti del settore in tutta la Toscana, impegnata oltre che nell'agonismo anche nel sociale, vedasi per esempio il progetto UISP PIU'; una vera e propria risorsa sia per l'Empolese Valdelsa, che per il Comprensorio del Cuoio dove Fucecchio è uno dei Comuni più importanti. Tra l'altro, se non ricordo male, l'Aquateam Nuoto Cuoio, pochi giorni fa a Roma, presso la Sede del CONI ha ritirato un importante riconoscimento sportivo a livello nazionale".

"Il Sindaco Spinelli, sollecitato da me e da Altri, nell'ultimo Consiglio comunale, ci ha informato che pochi giorni fa ha incontrato insieme al Sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, i rappesentanti dell'A.S.D. Aquateam Nuoto Cuoio compreso il suo presidente Gian Luca Drago, con lo scopo di ascoltare attentamente le esigenze della meritoria associazione sportiva che si prefigge di ottenere più spazi per nuotare nella piscina intercomunale Fucecchio - Santa Croce sull'Arno. Spinelli ci ha informato che si è impegnato a parlare con il gestore della piscina(Aquatempra), per trovare altri spazi essenziali per gli allenamenti dei nuotatori disabili, rendendosi conto della grande valenza, sia sportiva che sociale, dell'attività svolta dal Nuoto Cuoio. Sono convinto che il Sindaco Alessio Spinelli che è anche Presidente della Società della Salute, con la sua ben nota sensibilità nei confronti del mondo dei diversamente abili, riuscirà a risolvere i problemi sollevati dall'Aquateam, sicuramente di non semplice soluzione; Spinelli vada avanti che lo sosteniamo. Sarebbe bello che oltre a contribuire allo sviluppo e rafforzamento di una meritoria attività sportiva e sociale, potessimo festeggiare la vittoria e comunque la partecipazione di atleti e atlete che si allenano nella piscina di Fucecchio, alla prossime Paraolimpiadi".-

Marco Cordone

