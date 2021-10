Consiglio comunale Empoli, si parla di opere pubbliche e di tamponi rapidi

Il Consiglio Comunale di Empoli torna a riunirsi mercoledì 3 novembre 2021, alle 9.

L’assemblea consiliare si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

La seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook.

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessore e assessori, presidente del Consiglio Comunale, consigliere e consiglieri comunali dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativa a interventi per grave marginalità adulta.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a tamponi rapidi dalle ore 7 del lunedì mattina, domenica e festivi per i lavoratori nel Comune di Empoli.

4.Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2022-2024.

5.Variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023.

6.Programma delle opere pubbliche 2021/2023 - terza variazione per l'annualità 2021 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m. n. 14 del 16/01/2018.

7.Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli relativa a: richiesta di scioglimento di associazioni e gruppi di matrice fascista.

8.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a realizzazione della raccolta differenziata di prodotti assorbenti per la persona - assorbenti da donna.

9.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli relativa a condanna di ogni totalitarismo e promozione giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari ogni 23 agosto.

10.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli relativa a messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Via Ponzano per San Donato (Ponzano-Villanova) e aumento contributi per strade vicinali pubbliche.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa