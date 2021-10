Finanziato dalla Regione il rifacimento completo del Ponte alla Brocchi

Sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate si dovrà intervenire sul Ponte alla Brocchi, interessato in questo periodo al senso unico alternato con semaforo. Il cantiere, che coinvolge il territorio di Borgo San Lorenzeo, è stato aperto per consentire ai tecnici le valutazioni del caso.

"La relazione di vulnerabilità - spiega Tommaso Triberti, Sindaco di Marradi e consigliere della Metrocittà delegato alla viabilità di zona - ha sottolineato le carenze strutturali dell’opera, un ponte con impalcato a graticcio in cemento armato, sia dal punto di vista statico che sismico. E' necessario perciò l'intero rifacimento della struttura, con un investimento di 1.413.452,68 euro. Di questi ne erano stati già assegnati dalla Regione 670 mila euro – in parte utilizzati per il progetto e i sondaggi. La Regione ha anche finanziato altri 743 mila euro per completare tutto l'intervento".

L'intervento prevede il rifacimento di tutto il ponte. Sono state ultimate tutte le verifiche geologiche ed è in corso la progettazione del nuovo ponte. Fino all'inizio dei lavori continuerà ad essere attiva la circolazione con le limitazioni attuali.

"Nel Comune di Borgo San Lorenzo - commenta il Sindaco Paolo Omoboni - arriveranno milioni di Euro per la messa in sicurezza delle strade e in questo caso del ponte. La notizia fondamentale è che verrà messa in sicurezza una delle arterie principali di collegamento con Firenze. Noi lavoreremo per ridurre al minimo disagi e tempi per far sì che i lavori possano concludersi il più rapidamente possibile".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze