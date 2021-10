Firenze Confai, nasce l'associazione degli Agenti Immobiliari di Confartigianato

Nasce Firenze Confai, l’Associazione degli Agenti Immobiliari di Confartigianato Imprese Firenze. L’associazione sarà presieduta da Stefano Marchetti, affiancato dai consiglieri Giosanna Pultrone, Paolo Danti, Jeremy Hewitt, Alessandro Viti e Gianni Bonini. Sono 1.122 le imprese attive come mediatori immobiliari iscritte alla Camera di Commercio della provincia di Firenze.

Spiega il presidente di Firenze Confai Stefano Marchetti: “Insieme a Confartigianato l’associazione nasce con i migliori auspici, oltre che con forza ed entusiasmo. Ringrazio il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Sorani, e il segretario generale, Jacopo Ferretti, con cui abbiamo avuto un lungo confronto.

Firenze Confai fornirà supporto agli agenti immobiliari, in particolare sui fronti dell’aggiornamento, dell'informazione e della formazione. Sarà un punto di riferimento per i professionisti del settore e fornirà convenzioni e agevolazioni, soprattutto finanziarie, oltre a corsi di preparazione per l'esame di abilitazione al ruolo. L'altro grande obiettivo è promuovere l'etica della professione e la reputazione dell’agente immobiliare”.