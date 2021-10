Giornata di manifestazioni per i comitati No Green Pass: in piazza a Firenze e Pisa

Giornata di manifestazioni in piazza per i comitati No Green Pass toscani. Questo pomeriggio sono state due le manifestazioni a Firenze e Pisa per dire no al certificato verde.

A Firenze

Prima manifestazione a Firenze del neonato Comitato 'Firenze No Green Pass' . Si è tenuta questo pomeriggio, in piazza Santissima Annunziata, un'assemblea. Si è svolto anche un corteo autorizzato che ha percorso piazza San Marco, via Indipendenza, via Nazionale, per poi raggiungere e concludersi in piazza Santa Maria Novella.

"Il movimento - ha detto Alessandro De Giuli, tra i promotori del comitato - sembra crescere esponenzialmente settimana dopo settimana. È molto spontaneo e al momento privo di direzione politica, questo però indebolisce il movimento perché magari si hanno più problemi a presentarsi con una proposta univoca. Quella contro il Green pass sarà una lotta molto lunga. Non credo che il Governo, che punta tutto su questa certificazione, vorrà eliminarlo. La nostra non è una assemblea politica, ma serve a dare un indirizzo razionale e univoco" a queste istanze provenienti dalla società "inoltre preciso che noi manifestiamo in modo pacifico, non abbiamo niente a che fare con Forza Nuova, loro vogliono solo creare confusione".

A Pisa

Anche a Pisa una manifestazione contro il Green pass ha visto la partecipazione di circa un migliaio di persone. L'iniziativa è stata promossa dal Comitato Toscano No Green Pass e No G20.Da quanto appreso i manifestanti arrivavano da tutta la regione e non solo, da Livorno, Massa, Carrara, Firenze, Pistoia e anche da La Spezia.

I portavoce del movimento hanno parlato di "diritto della libertà di pensiero e di scelta" esponendo le ragioni del no al certificato verde. Tra i manifestanti anche un cartello di solidarietà ai Coordinamenti No Green Pass di Trieste. La manifestazione è vigilata da polizia e carabinieri, al momento non si registrano disordini.

Tanti gli slogan presenti: 'Circolerà una nuova variante: la libertà', 'Liberi di vivere', 'Tra sì e no c'è di mezzo il forse', 'Basta Speranza, optiamo per la coscienza critica', l'ironica '55esima dose. Andrà tutto bene?', solo per citarne alcuni.