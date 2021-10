Il fucecchiese Agostino Donato secondo nel Campionato nazionale Audax Randonnée Italia

Agostini Donato, 59 anni, ex consigliere comunale a Fucecchio ,e ciclista randonneer, è stato premiato sabato scorso a Bergamo quale secondo classificato assoluto nel Campionato nazionale Audax Randonnée Italia. Il campionato prevede 9.500 km e 150.000 mt di dislivello, percorsi in bici in 30 corse Rando disputate in tutta Italia, da Caserta a Bormio , da Matera a Pinerolo , da Arquata Scrivia a Monaco di/B.

Le corse sono state disputate in tutti i weekend da febbraio ad ora, delle quali le più importanti sono: La Mille uno miglia di 1.600 km con 12.000 mt + fatta in 126 ore ad Agosto; La Dolomitics di 470 km con 13.000 mt + ( 18 passi Dolomitici) fatta in 40 ore; La Valtellina Extreme di 400 km con 12.000 mt + in 38 ore.

Donato, con la sua Società Polisportiva Casellina di Scandicci. sta anche organizzando per il prossimo 27 marzo, una Randonnée di 200 km inserita nel Calendario nazionale ARI , denominata La Florence Rando - le ville Medicee. Toccherà tutte le ville Medicee del territorio fiorentino, con una percorso che parte da Scandicci per passare da Poggio a Caiano, Quarrata, Vinci Ponte a Cappiano, Montelupo , Galluzzo, Firenze, Fiesole, Mugello , Scandicci .