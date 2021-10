Incidente di caccia, 56enne ferito a una gamba nei boschi di Certaldo. Interviene Pegaso

Codice rosso per un uomo rimasto ferito a una gamba nell'area dei boschi di via San Lorenzo a Vigliano a Certaldo, tra Marcialla e Tavarnelle. Intorno alle 12.30 è giunta la segnalazione al 118. Si tratterebbe di un incidente di caccia, ma le dinamiche non sono ancora state stabilite. L'uomo, 56 anni, sarebbe stato ferito per errore alle gambe.

I vigili del fuoco di Petrazzi sono intervenuti assieme ai carabinieri e a un'ambulanza della Misericordia di Certaldo. Il ferito è stato poi riportato dal bosco in un'area attrezzata per il trasferimento tramite elisoccorso Pegaso al Cto di Careggi a Firenze. Attualmente si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.