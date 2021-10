Incidente stradale a San Donato, ferita una 57enne

Una 57enne è rimasta ferita in un incidente avvenuto lungo via Leonardo da Vinci a San Donato di San Miniato, tra la rotatoria che collega alla Bretella del Cuoio e il centro abitato. Il fatto è avvenuto alle 11 circa. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di San Miniato e di San Miniato Basso oltre alla polizia municipale. L'impatto è avvenuto tra un van e una Vw Golf. La donna è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.