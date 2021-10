Lavori Firenze, i programmi per inizio novembre

Lavori notturni di asfaltatura sui viale dei Colli da viale Machiavelli al primo tratto di viale Michelangelo, ripristini post cantieri dei sottoservizi in via Andorra e via Finlandia e via Piana. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana e che comporteranno l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, l'intervento più significativo inizierà martedì 2 novembre e riguarda il viale dei Colli, ovvero viale Machiavelli, piazzale Galileo, viale Galilei, piazzale Michelangelo e viale Michelangelo (fino a via San Miniato a Monte). I lavori saranno effettuati in orario notturno (21-6) con restringimenti di carreggiata. Nella prima fase l'asfaltatura interesserà viale Machiavelli sulla direttrice lato numeri civici dispari (con l'istituzione di un senso unico verso piazzale di Porta Romana) e piazzale Galilei (nella porzione lato viale Torricelli con chiusura all'altezza del cantiere). Prevista inoltre la chiusura di via Farinata degli Uberti (da viale del Poggio Imperiale a viale Machiavelli) e via Dante Da Castiglione (da viale Machiavelli a via Benedetto da Foiano) sul lato di viale Machiavelli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazzale di Porta Romana e diretti in piazzale Galileo da viale del Poggio Imperiale-viale Torricelli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Galilei e diretti in via Benedetto da Foiano e via Farinata degli Uberti da viale Torricell-viale del Poggio Imperiale.

La seconda fase riguarda sempre viale Machiavelli ma la direttrice sul lato numeri civici pari (e l'istituzione del senso unico verso piazzale Galilei) e piazzale Galilei (nella porzione del piazzale lato via San Leonardo con chiusura all'altezza del cantiere all'intersezione con viale Machiavelli). Chiusura anche in via Dante da Castiglione (da viale Machiavelli a via Benedetto da Foiano) con cantiere sul lato di viale Machiavelli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazzale Galileo e diretti in piazzale di Porta Romana da viale Torricelli-viale del Poggio Imperiale.

Nella terza fase i lavori interesseranno viale Galileo, piazzale Michelangelo e viale Michelangelo (fino a via San Miniato a Monte). In questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata a tratti con senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati. Inoltre restringimenti di carreggiata saranno istituiti in corrispondenza delle intersezioni tra viale Galileo e via Giramontino, via dell'Erta Canina, via delle Porte Sante, via del Monte alle Croci, viale Poggi. Le prime tre fasi si concluderanno il 22 novembre. A seguire scatterà la quarta fase che prevede lavori in orario diurno 9-18 in Passo all'Erta (con chiusura tra viale Galileo e via Giramonte) e divieti di transito in via Giramonte (tra via del Monte alle Croci e Passo all'Erta) e viuzzo di Gattaia (da via Giramonte a fine strada). Questa fase terminerà il 26 novembre.

Martedì 2 novembre inizieranno anche i ripristini a seguito di lavori sui sottoservizi in via Finlandia, via Andorra e viale Europa. Fino al 6 novembre saranno in vigore divieti di transito in via Andorra (tra via Finlandia e il controviale di viale Europa), restringimenti di carreggiata in via Finlandia (tra via Norvegia e via Andorra) e in viale Europa (dal numero civico 130 e via Andorra nel controviale). Termine previsto 6 novembre. Sempre da martedì 2 novembre è in programma il ripristino post interventi sui sottoservizi in con chiusura tra piazza di Bellosguardo e via di Santa Maria a Marigvia Piana nolle. Itinerari alternativi: da lato di via Santa Maria a Marignolle via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle-via Piana; da lato via di Bellosguardo via Villani-via di Bellosguardo-via Piana. Questo intervento si concluderà l'8 novembre.

Ecco gli altri lavori.

Via del Castello d'Altafronte: per un trasloco con scala aerea la strada sarà chiusa domenica 31 ottobre dalle 12.30 alle 19.

Via del Campo di Arrigo: per lo smontaggio di una gru edile lunedì 1° novembre in orario 7-19 sarà chiuso il tratto da via del Pratellino e via Rosolino Pilo.

Via Cesare Battisti: inizieranno martedì 2 novembre i lavori di consolidamento dei solai dell'immobile dell'Accademia delle Belle Arti. Fino al 30 aprile sarà in vigore un restringimento di carreggiata altezza numero civico 11.

Via Suor Maria Celeste: per la ristrutturazione di una facciata all'altezza del numero civico 22 da martedì 2 novembre la strada sarà chiusa (escluso frontisti e mezzi di soccorso) da largo Fermi a via di San Matteo in Arcetri. Termine previsto 1° marzo.

Borgo Pinti: martedì 2 novembre è in programma un trasloco con l'istituzione di un divieto di transito tra via Giusti e via Laura. Previsto anche un senso unico sempre in Borgo Pinti tra via della Colonna a via Laura verso quest'ultima. In via della Colonna sarà revocata la corsia riservata ai mezzi pubblici nel tratto Borgo Pinti-via della Pergola. I provvedimenti saranno in vigore dalle 9 alle 14.

Vicolo del Borghetto: inizieranno martedì 2 novembre i lavori per la realizzazione di nuove caditoie e un nuovo allaccio in fognatura per le acque meteoriche. Fino al 13 novembre prevista la chiusura del tratto da via Silvani a fine strada.

Chiasso dei Baroncelli: per installazione di una canna fumaria in facciata martedì 2 novembre sarà istituito un divieto di transito tra piazza della Signoria e via Lambertesca. Termine previsto 8 novembre.

Via dei Cremani: per la manutenzione del tetto di un edificio da martedì 2 novembre la strada sarà chiusa da via Senese a via Tortoli. Il provvedimento sarà in vigore fino all'8 novembre.

Via dei Calzaiuoli: per effettuare il sollevamento di condizionatori martedì 2 novembre in orario 00.30-05.00 nel tratto da piazza Duomo a via dei Tosinghi sarà in vigore un divieto di transito.

Chiasso di San Biagio-piazza di Parte Guelfa-Pellicceria-via Val di Lamona-Vicolo della Seta: da martedì 2 a giovedì 4 novembre sono in programma interventi con scala aerea. Prevista la chiusura della direttrice piazza di Parte Guelfa-Pellicceria-via di Val di Lamona-vicolo del Panico-vicolo della Seta-Chiasso di San Biagio

Borgo Albizi: mercoledì 3 novembre (orario 9-19) sarà effettuato un trasloco con chiusura del tratto da piazzetta Calamandrei a via dei Giraldi. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in Borgo Albizi (tratto via dei Giraldi-via del Proconsolo) da via Pandolfini; itinerario per i veicoli diretti in via delle Seggiole (tratto da via dei Pandolfini a Borgo Albizi) da via San Pier Maggiore-Borgo degli Albizi-piazzetta Calamandrei.

Via del Campuccio: per lavori con scala aerea mercoledì 3 novembe in orario 9-15 sarà chiuso il tratto via dei Serragli-piazza Tasso.

Via dei Leoni: prosegue il monitoraggio della facciata di Palazzo Vecchio. Da mercoledì 3 a sabato 6 novembre sarà chiuso il tratto da via Vinegia a via dei Neri. Inoltre sulla direttrice via dei Castellani-piazza del Grano sarà istituoto un senso unico verso via dei Neri.

Via dei Pepi: per lavori edili con ponteggio mercoledì 3 novembre in orario 9.30-16.30 sarà chiuso il tratto da via di Mezzo a via Pietrapiana. Previsti sensi unici in via Pietrapiana (nel tratto piazza Sant'Ambrogio-piazza dei Ciompi verso via dei Pepi) e in piazza dei Ciompi (da via Pietrapiana a via Martiri del Popolo verso via Martiri del Popolo). Il provvedimento sarà replicato il 18 e il 24 novembre.

Via Moreni: giovedì 4 e venerdì 5 novembre sono in programma le prove di trazione di alcuni alberi privati. Il tratto da via Alessandro D'Ancona a via del Gignoro sarà chiuso mentre il tratto via Alessandro D'Ancona-via Ermenegildo Pistelli diventerà a a senso unico verso quest'ultima strada.

Via del Saletto: per un intervento con piattaforma aerea giovedì 4 novembre in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Bassi e via Luca Signorelli. Percorso alternativo via dei Bassi-via Simone Martini-via Luca Signorelli-via del Saletto.

Via Campo di Arrigo: per un lavoro edile con impianto semaforico da giovedì 4 novembre sarà istituito un senso unico alternato nel tratto tra i numeri civici 134 e 38R. Termine previsto 31 dicembre e sospensione del provvedimenti in occasione delle manifestazioni allo stadio.

Borgo La Croce: giovedì 4 e venerdì 5 novembre sarà effettuato un trasloco con chiusura del tratto via dei Macci-via della Mattonaia. Chiusura anche in via dell'Ortone tra piazza Ghiberti e Borgo La Croce. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in Borgo La Croce con accesso lato via della Mattonaia da via Carducci-via Leopardi-viale Gramsci-piazza Beccaria viale Giovine Italia-via dell'Agnolo-via Santa Verdiana.

Via della Stufa: anche in questo caso si tratta di un trasloco in programma venerdì 5 novembre. Dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito da piazza San Lorenzo a via Taddea.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa