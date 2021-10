Lite con la ex di fronte al figlio neonato, denunciato 33enne a Pisa

Denunciato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a pubblico ufficiale un 33enne nigeriano dopo una lite animata tra lui e la ex compagna, di fronte al figlio neonato. Gli agenti della questura di Pisa sono intervenuti ieri a mezzogiorno e mezzo nel quartiere del Cep. Per dividere i due gli agenti si sono messi in mezzo a protezione della donna e del piccolo ma l'uomo li ha spinti e ha tentato di aggredirli. Con un altro equipaggio è stato possibile fermare e riportare l'uomo alla ragione. Dopo la denuncia, la donna è stata trasferita in pronto soccorso nonostante non avesse riportato lesioni come pure il bambino. È stata infine trasferita in una struttura protetta.