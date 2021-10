Potatura di alberi in via Sestini: dal 3 al 5 novembre il primo intervento

Prenderanno il via dal 3 novembre, tempo permettendo, i lavori di potatura degli alberi di via Sestini, da via Tripoli alla rotonda di via Capitini.

L'intervento complessivo riguarda tutto il tratto di via Sestini che da via Tripoli arriva fino all'altezza del centro commerciale Panorama. Quello che parte mercoledì 3 novembre è il primo lotto al quale ne seguiranno altri due.

Le chiome degli 81 tigli, piantanti negli anni Cinquanta, che abbelliscono il viale hanno necessità di essere potate per la sicurezza e la tutela dell'incolumità pubblica ma anche per migliorare l'aspetto della pianta e il suo stato di salute.

L'ultimo intervento di potatura, infatti, risale a quasi 7 anni fa, nel 2015 dopo la tempesta di vento.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la strada sarà chiusa dal 3 al 5 novembre dalle ore 8.30 alle ore 16. Sabato 6 e domenica 7 novembre la strada sarà riaperta alla circolazione. La settimana successiva dovrebbe partire la seconda parte della potatura. L'intervento sarà tempestivamente comunicato.

«Si tratta di un intervento importante e atteso da tempo dai tanti cittadini che abitano nella zona - ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei - perché permetterà di migliorare il passaggio dei pedoni e di parcheggiare meglio le auto, oltre a mettere in sicurezza il percorso stradale. Il viale è molto trafficato di conseguenza i lavori per qualche giorno causeranno un po' di disagio per il quale ci scusiamo».

Viabilità.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori e tutelare la sicurezza dei cittadini saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

Pertanto dal 3 al al 5 novembre in via Sestini (tratto tra via Tripoli e l'intersezione a rotatoria con via Pascoli e via Capitini) dalle ore 8.30 alle 16 saranno in vigore il divieto di transito e di sosta. I residenti potranno parcheggiare in questo tratto di via Sestini nell'orario di stop dei lavori.

In via dell'Amicizia (tratto tra il numero civico 5 e l'intersezione con via di Bigiano e Castel dei Bovani) sarà istituito temporaneamente il senso unico di circolazione nella sola direzione est – ovest, cioè da Candeglia a Pistoia

Compatibilmente all’esecuzione dell'intervento dovrà comunque essere consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dai lavori.

Percorsi alternativi

Chi proviene da Candeglia per andare verso Montale, arrivato al semaforo di viale Antonelli, dovrà prendere la Tangenziale est.

Chi da Candeglia deve andare in città può percorrere le vie Sant'Alessio, dell'Amicizia e poi proseguire in via di Bigiano.

Chi dalla città deve raggiungere Candeglia potrà continuare a farlo lungo via Antonelli.

Per chi da Montale deve andare verso Candeglia è necessario che si immetta sulla Tangenziale est.

Chi da Montale vuole proseguire in città può continuare il suo percorso sulla Tangenziale est per andare verso via Fermi oppure alla rotonda di via Toscana.

Chi proviene dalla zona di via Clemente IX e via Marini può proseguire in viale Italia, poi viale Matteotti, viale Arcadia e via Fermi oppure può arrivare al semaforo di via Antonelli e da qui prendere la Tangenziale est.

