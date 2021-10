Presentato in Regione il codice deontologico per i giovani calciatori

E’ stato presentato questa mattina nella sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze il Codice deontologico della gestione sportiva nel settore giovanile dilettantistico promosso dall’Associazione Fai Play.

L’iniziativa è stata coordinata da Massimo Pieri, concigliere del presidente Eugenio Giani, che è interventuo per salutare i partecipanti all’iniziativa.

Il Codice, che è stato presentato dal consigliere del presidente per le politiche giovanili, Bernard Dika, contiene, tra l’altro, un decalogo che riguarda ciò che gli adulti devono garantire ai bambini, primi tra tutti i diritti a divertirsi e a fare sport, a godere dei giusti tempi di riposo, a non essere campioni e a sottoporsi ad allenamenti in grado di rispettare i giusti tempi di apprendimento.

All’iniziativa hanno partecipato numerosi esponenti delle principali società sportive giovanili toscane. Da loro è giunta anche la richiesta di una riforma della legge sugli impianti sportivi così da rendere più agevoli gli interventi di adeguamento degli stessi e a rivedere la legge regionale del 2015 oggi non più attuale.

Importanti testimonianze sono state portate da Paolo Mangini, presidente del comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio e da Fabio Giorgetti, delegato Coni per Firenze.

Organizzatori e partecipanti si sono dati appuntamento a dicembre per elaborare ulteriori proposte.