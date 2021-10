Riapre la piscina comunale di Pisa, Conti: "È un giorno di festa"

Festa di riapertura questa mattina, sabato 30 ottobre alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e dell’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa, per la Piscina Comunale di Pisa che riprende le attività sportive a partire dalla prossima settimana. L’impianto è stato affidato in gestione alla SSD ABC Sport, società nata nel 2013, i cui soci sono Csi e Uisp di Pisa, Csen, Libertas Pisa, PGS, Endas e IES Basket, e che gestisce già da tempo gli impianti sportivi "Signorini" del complesso scolastico Marchesi a Cisanello composti dalla piscina, campo di atletica e due palestre.

"Oggi, con la riapertura della piscina comunale, è un giorno di festa per lo sport pisano – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Finalmente torna ad essere accessibile una struttura sportiva fondamentale per la nostra città che darà nuovamente la possibilità ai tanti ragazzi e ragazze che praticano nuoto e pallanuoto di tornare ad allenarsi a Pisa, senza doversi spostare in altre strutture. Auguro un buon inizio di attività per la nuova gestione alla società sportiva ABC sport Pisa che si è aggiudicata il bando di gara e che ha reso possibile la riapertura della struttura, facendo fronte alle molte problematiche di manutenzione di un impianto rimasto chiuso per lungo tempo, e aggiungo un augurio a tutti gli atleti, i ragazzi, le famiglie e i cittadini che potranno tornare a frequentare e utilizzare la piscina".

"Sono davvero felice – aggiunge l’assessore Raffaele Latrofa – di essere riusciti a dare risposta ai tanti cittadini che ci chiedevano la riapertura di questa importante struttura sportiva cittadina. I tempi per giungere alla riapertura sono stati lunghi a causa dei numerosi e ingenti interventi di manutenzione, dovuti al lungo periodo di chiusura, a cui ha provveduto il nuovo gestore, tra sostituzione dei filtri nelle vasche, dell’impianti di riscaldamento ed elettrico, per arrivare a poter garantire la piena funzionalità della piscina. Per questo ringraziamo i rappresentati della società per l’impegno e la serietà con cui hanno lavorato per arrivare alla giornata di oggi. Nel frattempo stiamo continuando a lavorare al progetto per realizzare la nuova piscina comunale tramite un parternariato tra pubblico e privato: stanno proseguendo le interlocuzioni con vari soggetti privati interessati a partecipare alla realizzazione dell’opera, per arrivare entro metà novembre a disporre di una proposta di progetto di fattibilità con tanto di piano economico finanziario".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa