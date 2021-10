Ruba iPhone a Firenze, in carcere: da 7 anni irregolare in Italia

Aveva rubato l'iPhone, documenti e 90 euro nella cover a un turista messicano che stava soggiornando a Firenze con la famiglia. Un 56enne tunisino è stato scoperto dai carabinieri del Norm ieri mattina e si è scoperto che su di lui pendeva una pena di 2 anni e 7 mesi per reati legati agli stupefacenti.

Il tunisino era ricercato da luglio 2020 ed era irregolare in Italia, riuscendo a evitare i controlli per ben 7 anni. Dopo che è stato trovato nei pressi della fermata della tramvia in zona Statuto, il proprietario dell'iPhone ha fatto squillare il cellulare con l'app per ritrovare il telefono. L'uomo ha tentato di scappare nonostante avesse con sé la refurtiva e poi è stato fermato. Quando sono stati effettuati i controlli il cinquantenne è stato trasferito in carcere.