Ruba un pitbull, poi picchia un amico del proprietario

Ha rubato un pitbull e poi ha picchiato un amico del proprietario. È successo in un appartamento a Venturina Terme. Il protagonista, un 31enne macedone da anni residente in città, è stato arrestato per rapina. Da quanto ricostruito l'uomo si sarebbe impossessato del cane, sottraendolo al legittimo proprietario dopo essersi introdotto nella sua abitazione; un conoscente del rpoprietario si è accorto di quanto stava accadendo e nel tentativo di fermarlo è stato aggredito. L'immediato intervento dei carabinieri di Venturina, in servizio di pattugliamento nell'abitato, ha portato all'arresto dell'uomo. Per il 31enne sono scattati gli arresti domiciliari.