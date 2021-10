Savino Del Bene: domenica la prova Busto Arsizio

Dopo il tris di vittorie consecutive Scandicci vuole proseguire nel suo cammino, ma davanti a sé si pone la prova Unet E-Work Busto Arsizio. Le ragazze di coach Barbolini domenica alle 17.00, infatti, affronteranno nella 5° giornata di Serie A1 le lombarde all’E-Work Arena, lombarde che sono reduci dal primo k.o. stagionale contro Chieri arrivato in tre set.

EX E PRECEDENTI

15 incontri sinora in Serie A1 tra Savino Del Bene e Unet E-Work: 10 vittorie per Scandicci e 5 per Busto Arsizio. Gli ultimi match risalgono ai playoff della passata stagione, quando la Savino Del Bene nei quarti di finale estromise la Unet E-Work con due successi al tie-break.

L’ultima sfida tra Scandicci e Busto Arsizio è andata in scena il 31 marzo scorso, e fu disputata al Palazzetto dello Sport di Scandicci.

Ex Scandicci tra le fila di Busto Arsizio sono le schiacciatrici Alexa Gray e Lucia Bosetti, con la canadese approdata in Toscana nel 2019 e la seconda che ha salutato la Savino Del Bene dopo quattro stagioni questa estate, mentre per la centrale Jovana Stevanovic due stagioni a referto in maglia Scandicci, quella del 2018-19 e quella del 2019-20.

Ex Busto Arsizio attualmente in forza a Scandicci è, invece, Letizia Camera, passata nella stagione 2014-15 dalla Lombardia.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Quella contro Busto Arsizio è una di un ciclo di partite molto importanti, veniamo da tre buone vittorie con prestazioni in crescendo, adesso però vengono tre partite più difficili. Qualunque sia il periodo della stagione sono un ciclo di partite che possono farci capire a che punto siamo, partite da giocare contro avversarie che comunque la scorsa stagione sono arrivate o poco prima o poco dopo di noi. Possiamo definirli, quindi, assolutamente scontri diretti. Contro Busto Arsizio abbiamo giocato sei volte l’anno scorso, non è mai terminata 3-0 o 0-3, per cui può essere che anche quest’anno sia una partita equilibrata tra due squadre di ottimo livello.”

LE AVVERSARIE

La Unet E-Work Busto Arsizio arriva alla quinta giornata di Serie A1 dopo la prima sconfitta stagionale. Le ragazze di coach Marco Musso hanno dovuto cedere in tre set alla Reale Mutua Fenera Chieri, dimostratasi più cinica e concreta nell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A1. Busto Arsizio in totale ha raccolto 9 punti in stagione, frutto di tre vittorie ed una sconfitta, al pari proprio della Savino Del Bene Scandicci.

La Busto Arsizio di coach Musso si presenterà con Poulter da alzatrice, Mingardi da opposto, Gray e Bosetti da schiacciatrici, con Olivotto e Stevanovic come centrali e Zannoni da libero.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene