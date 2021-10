Schiamazzi e assembramenti al bancone, chiuso per un giorno locale fiorentino

Schiamazzi e troppe persone ammassate vicino al bancone. Per questo un locale della zona Santa Croce la notte scorsa è stato controllato, sanzionato e chiuso per 24 ore.

I controlli della polizia municipale erano in corso in centro e, grazie ad alcune segnalazioni arrivate alla centrale operativa che riferivano di troppa confusione e tante persone presenti dentro il locale il reparto di Polizia Amministrativa della polizia municipale ha fatto un controllo ed ha verificato le segnalazioni.

La polizia municipale ha quindi provveduto alla chiusura per violazione alle norme DPCM del locale. Essendo la prima volta per questa attività la chiusura è per 24 ore, oltre ad una multa di 400 euro. I controlli della polizia municipale continueranno.