Spacca bottiglia in capo per rubare iPhone, violenta rapina a Pisa

Ha offerto della droga a dei giovani studenti a Pisa in piazza dei Cavalieri ma il pretesto era quello di rubare l'iPhone 13 in mano a uno dei due: dopo averlo fatto li ha presi a pugni e ha spaccato una bottiglia di vetro sulla nuca di uno dei due, sfregiando l'altro invece al viso.

Il rapinatore, un 31enne senegalese con vari precedenti, ha poi tentato la fuga ma prima è stato affrontato da altri due studenti, amici dei due aggrediti. Non contento durante la colluttazione il rapinatore esperto ha sfilato il portafogli a uno dei due per poi fuggire verso via Roma.

La polizia nel frattempo era stata allertata e le indicazioni portavano verso l'orto botanico. L'uomo è stato stanato durante la perlustrazione e ammanettato.

Su di lui pendeva un ordine di allontanamento dal territorio nazionale comminatogli dal questore di Roma. Dopo l'arresto e su disposizione del pm di turno è stato scortato direttamente al carcere don Bosco, in attesa dell'interrogatorio di garanzia e della convalida dell'arresto.

Per i primi due ragazzi rapinati le cose non si sono messe bene. Dopo il trasferimento al pronto soccorso, il giovane che si è visto spaccare la bottiglia sulla nuca ha riportato una commozione cerebrale. La guarigione è fissata per i prossimi 30 giorni. L'altro, sfregiato al volto, ha 'solo' 9 giorni di prognosi e dei punti di sutura in volto.