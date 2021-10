Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno: tre serate per presentare la stagione

L' Amministrazione Comunale di S. Croce sull'Arno lancia tre serate per presentare la nuova Stagione di Prosa: lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 novembre alle 21.15. Tre appuntamenti per incontrare la comunità, gli spettatori affezionati e nuovi del Teatro Comunale Verdi.

Ciascuna delle tre serate di presentazione inizierà con una performance multimediale creata appositamente per quest'iniziativa.

Si tratta de La mappa infallibile ispirata all'opera dello scrittore turco Budren Ozner. L'azione scenica narra di un lontano regno, così grande da coincidere con l’intero pianeta. Un potere così sterminato da rivelarsi ben presto il motivo stesso della sua inevitabile rovina.

Una storia letta e narrata da Renzo Boldrini arricchita da composizioni grafiche, realizzate in diretta dall’artista visiva Daria Palotti e dalle sonorità e dalle musiche "live" composte e suonate dal polistrumentista Stefano Giannotti.

La seconda parte delle tre serate sarà inaugurata dagli interventi istituzionali da parte dell'Amministrazione Comunale,e delle istituzioni teatrali coinvolte, e successivamente dedicata alla presentazione degli spettacoli che formano il cartellone di prosa 21/22 del Teatro Comunale Verdi.

Un cartellone che si preannuncia, nel solco della tradizionale qualità dell'offerta del comunale santacrocese, ricco di spettacoli di grande interesse e valore.

Per le tre serate è previsto l’ingresso di un numero limitato di spettatori perché si vuole privilegiare un rapporto più diretto, coinvolgente, con gli intervenuti, gli spettatori per sottolineare un metaforico abbraccio tra il Verdi e il suo pubblico, tanto atteso e oggi , pur nel rispetto delle basilari regole di comportamento ancora attive per contrastare la pandemia, tornato ad essere finalmente possibile.

"Aspettiamo questo momento ormai da un anno e mezzo, lo avevamo preparato già per lo scorso anno ma come noto non è stato possibile realizzare niente di quanto pensato" afferma la sindaca Giulia Deidda "Lunedì 8 novembre finalmente il sipario del nostro teatro si riapre per accogliere il nostro pubblico, con nostra grande soddisfazione. La cultura per il nostro comune è stata una bandiera, anche in epoca covid, e questa nuova stagione di prosa è la prova tangibile di un impegno che vuole superare anche le difficoltà economiche che gli enti pubblici stanno affrontando. Nel merito non anticipo nulla sulla stagione per non rovinare la sorpresa a chi verrà alle performances delle tre serate ma sono sicura che il nostro pubblico apprezzerà le scelte che abbiamo fatto."

"Riapriamo il teatro in sicurezza dopo i lavori dello scorso anno per garantire la salubrità dell'aria all'interno della struttura. Vogliamo che le nostre cittadine e i nostri cittadini recuperino la buona abitudine di venire a teatro senza nessuna preoccupazione. Il teatro è una forma d'arte, di socialità, di crescita individuale e collettiva, per questo abbiamo cercato di fare teatro, per i bambini, anche in luoghi diversi dal palcoscenico ma tornare al Verdi è sicuramente qualcosa che ci riempie di gioia e tornare per assistere a un evento esclusivo, come La mappa infallibile, mi sembra un ottimo nuovo inizio", aggiunge l'assessora Elisa Bertelli.

L’ingresso è gratuito la prenotazione è obbligatoria ed è necessario il green pass.

Per informazioni si possono contattare Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it e l’ufficio cultura/Biblioteca (piazza Matteotti) del Comune di Santa Croce sull'Arno 0571 389853 biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro